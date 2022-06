Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: sechs Autos zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, nachdem vermutlich am Dienstagmorgen ein noch unbekannter Täter insgesamt sechs Fahrzeuge zerkratzte, die in der Nähje einer Tankstelle in der Hobergerstraße in Magstadt am Fahrbahnrand abgestellt waren. Der Unbekannte hinterließ die Beschädigungen jeweils im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Bei den PKW handelt es sich um einen BMW, zwei Mercedes, einen VW, einen Peugeot und einen Citroen. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 10.000 Euro geschätzt.

