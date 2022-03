Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Montag kam es gegen 16:00 Uhr in Böblingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Ein 57-jähriger VW-Lenker befuhr die August-Borsig-Straße in Richtung Schönbuchstraße. Als er in diese einbiegen wollte, übersah er mutmaßlich einen 78-jährigen Radfahrer, der auf dem Radweg der Schönbuchstraße in Richtung Freiburger Allee unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer von seinem Fahrrad und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem VW-Fahrer fest, dass dieser möglicherweise alkoholisiert gefahren war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Der 57-Jährige musste sich hierauf einer Blutentnahme unterziehen.

