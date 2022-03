Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.500 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 12:40 Uhr in der Mühlstraße in Freiberg am Neckar ereignete. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge war eine 73 Jahre alte Ford-Fahrerin auf der Mühlstraße in Richtung Benningen am Neckar unterwegs, als sie verkehrsbedingt hinter einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Opel Astra warten musste. Als sie ihre Fahrt fortsetzen wollte und hierfür etwas nach links fuhr, wurde sie wohl von einem 71-jährigen Opel-Corsa-Fahrer, der in dieselbe Richtung unterwegs war, überholt und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Ford der 73-Jährigen auch noch gegen den geparkten Opel Astra gedrückt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell