POL-LB: Sindelfingen: Mercedes auf Pflastersteine aufgebockt - alle vier Räder gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, sucht Zeugen, die zwischen Mittwoch 00:30 Uhr und 07:00 Uhr Verdächtiges im Bereich des Nikolaus-Lenau-Platzes in Sindelfingen beobachteten. Bislang unbekannte Täter machten sich in einer Tiefgarage an einem abgestellten Mercedes zu schaffen. Sie demontierten alle vier Räder und bockten den Wagen auf Pflastersteinen auf. Anschließend machten sie sich mit den vier Kompletträdern davon. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 400 Euro belaufen.

