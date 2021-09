Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 21-Jähriger Exhibitionist festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Nach dem Anruf eines Zeugen, dass soeben eine männliche Person im Bereich der Flugfeld-Allee in Böblingen im Bereich eines angrenzenden Spielplatzes sein Genital zeigen würde, konnten Polizeibeamte im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung am Mittwoch gegen 18:30 Uhr einen 21-Jährigen noch vor Ort vorläufig festnehmen und auf das Polizeirevier Böblingen bringen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut einer Angehörigen übergeben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

