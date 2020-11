Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Alsdorf- Alkoholisierter Autofahrer leistete Widerstand

AlsdorfAlsdorf (ots)

Am 29.11.2020, gegen 16:45 Uhr erhielt die PI Betzdorf von einem aufmerksamen Zeugen die Mitteilung über einen in starken Schlangenlinien geführten Pkw auf der L 288. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Pritschenwagen im Ortsbereich Alsdorf feststellen. Auch hier zeigte der Fahrer deutliche Hinweise auf eine Fahrunsicherheit; da das Fahrzeug immer wieder durch Lenkbewegungen in den Fahrstreifen des Gegenverkehrs gesteuerte wurde. Den Beamten gelang ein Anhalten des Fahrzeuges und die Kontrolle des Fahrers. Bei dem 39-jährigen Mann konnte eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt werden. Beim Aussteigen aus seinem Fahrzeug musste er von den einschreitenden Beamten gestützt werden. Es folgte die Anordnung einer Blutprobe. Die Blutprobenentnahme musste unter Zwangsmitteleinsatz erfolgen, da der 39-Jährige Widerstand leistete. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Beschuldigten erwarten nunmehr mehrere Strafverfahren.

