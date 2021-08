Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg - Eltingen: Unfallflucht mit 3.500 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und Donnerstag, 15:00 Uhr ereignete sich in der Poststraße in Leonberg-Eltingen eine Unfallflucht. Ein in einer Hofeinfahrt geparkter VW Polo wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker vermutlich beim Rangieren beschädigt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 3.500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell