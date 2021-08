Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Kontrolle bei Driftmanöver verloren - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Ein missglücktes Fahrmanöver endete am Donnerstagabend mit zwei beschädigten Verkehrseinrichtungen und einer Unfallflucht. Ein Zeuge hatte gegen 19:15 Uhr einen silbernen Mercedes mit Ludwigsburger Kennzeichen und ein weiteres weißes Fahrzeug beobachtet, die in der Ingersheimer Straße und im Bereich Häslachrain in Besigheim Driftmanöver durchführten. In einer Kurve verlor der Fahrer des silbernen Mercedes die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er zunächst eine Leitplanke und prallte dann gegen ein Verkehrsschild, welches aus der Verankerung gerissen wurde. Beide Fahrer stiegen aus und begutachteten den Schaden, bevor sie sich wieder in ihre Fahrzeuge setzten und in Richtung Innenstadt flüchteten. Die Schadenshöhe konnte bislang noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht weitere Zeugen, die zum Unfallhergang oder den Beteiligten weitere Angaben machen können.

