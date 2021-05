Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfall mit 35.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Im Kreuzungsbereich der Brennerstraße und der Gebersheimer Straße in Eltingen ereignete sich am Donnerstag gegen 10.20 Uhr ein Unfall zwischen drei Fahrzeugen. Ein 52 Jahre alter LKW-Lenker befuhr die linke Fahrspur der Brennerstraße stadtauswärts. Auf der rechen Spur befand sich zeitgleich ein 85-jähriger Opel-Fahrer. Vermutlich übersah der LKW-Fahrer den Opel-Lenker beim Fahrstreifenwechsel, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Opel drehte sich zunächst vor den LKW und schleuderte anschließend weiter nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem weiteren LKW, in dem ein 53-jähriger Fahrer saß, zusammen prallte. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

