Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Herrenberg: 23-Jähriger verliert Kontrolle über Audi

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro und ein nicht mehr fahrbereiter Audi sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 14.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg ereignete. Ein 23 Jahre alter Audi-Fahrer verlor, vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht an die Witterungsbedingungen angepasst hatte, auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den PKW. Er kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Ein Rad wurde komplett herausgerissen. Weitere Fahrzeugteile flogen auf die Gegenfahrbahn, so dass der Fiat eines 49-Jährigen beschädigt wurde. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell