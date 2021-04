Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Baucontainer in der Weststadt aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Baumaschinen und Werkzeuge unterschiedlicher Hersteller im Gesamtwert von etwa 20.000 Euro sind unbekannten Tätern in der Nacht zum Freitag beim Aufbruch eines Baucontainers in der Kammererstraße in die Hände gefallen. Personen, die im Laufe der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell