Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: 11-Jähriger in der Hauptstraße angefahren und leicht verletzt

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 11-Jähriger am Donnerstag gegen 12:05 Uhr einen Linienbus in der Hauptstraße in Gäufelden verlassen hatte, wollte er die Straße queren und prallte dabei gegen den Porsche eines 73-Jährigen.

Der Junge hatte nach Verlassen des Busses die Fahrbahn hinter dem Fahrzeug rennend überqueren wollen, als aus der Gegenrichtung der 73-Jährige angefahren kam. Bei dem Zusammenprall erlitt der 11-Jährige leichte Verletzungen. Am Porsche entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell