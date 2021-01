Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannte zündeln in der Brünner Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochnachmittag trieben zwei Unbekannte in der Brünner Straße im Ludwigsburger Osten ihr Unwesen. Sie wurden von Passanten gegen 16.15 Uhr beobachtet wie sie im Bereich eines Spielplatzes zunächst etwas in einen Mülleimer und kurz darauf in einen Hundekotbeutelspender warfen. Beide Behältnisse begannen hierauf zu rauchen bzw. zu brennen. Die Passanten löschten die entstehenden Brände mit Schnee und Sand. Mutmaßlich dürfte kein Sachschaden entstanden sein. Die beiden Täter, es dürften sich um zwei Kinder bzw. Jugendliche im Alter zwischen 13 und 15 Jahren gehandelt haben, ergriffen die Flucht in Richtung der Friedrichstraße. Sie wurden als schmächtig beschrieben und trugen dunkle Kleidung sowie Mund-Nase-Bedeckungen. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, entgegen.

