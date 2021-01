Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L 1115/Gemarkung Pleidelsheim: Vollsperrung nach Lkw-Unfall

Ludwigsburg (ots)

Auf winterglatter Fahrbahn ist am Dienstag gegen 08:45 Uhr der Fahrer eines Sattelzuges auf der L 1115 zwischen Großaspach und Großbottwar auf Höhe von Kleinaspach in den Straßengraben gerutscht. Der Verkehr konnte nur noch einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden und es bildete sich innerhalb kurzer Zeit ein größerer Rückstau in beiden Richtungen. Für die aufwändigen Bergungsarbeiten waren zwei Bergungsfahrzeuge erforderlich und die Landesstraße musste dafür zwischen der Hadtwaldkreuzung und der Einmündung der L 1118 in beiden Richtungen gesperrt werden. Mitarbeitende der Straßenmeisterei Besigheim schilderten die Absperrung entsprechend aus. Nach Abschluss der Bergung war der Streckenabschnitt ab 14:20 Uhr wieder frei.

