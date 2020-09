Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Verkehrsunfall mit zwei schwer und zwei leicht verletzten Personen; Korntal-Münchingen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Gemmrigheim: Verkehrsunfall mit zwei schwer und zwei leicht verletzten Personen

Am Sonntag kurz nach 15.00 Uhr wollte eine 79-jährige VW Touran Fahrerin von der Straße Am Wasen kommend die Kreisstraße 1625 in gerader Richtung überqueren. Auf Grund eines Bedienungsfehlers kam der VW Touran in der Kreuzungsmitte zum Stehen, so dass ein von rechts aus Richtung Kirchheim am Neckar kommender 79-jähriger VW Golf Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und mit dem VW Touran kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge nach rechts in die Kirchheimer Straße abgewiesen, wo der VW Touran gegen ein im Einmündungsbereich stehendes Motorrad Kawasaki eines 37-Jährigen stieß und dieser zu Fall kam. Der VW Golf prallte nach der Kollision mit dem VW Touran gegen die rechte Leitplanke des Einmündungsbereiches und anschließend noch auf einen dort stehenden Audi A5 einer 48-Jährigen. Die 74-Jährige Beifahrerin im VW Touran wurde durch die Kollision schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die 80-jährige Beifahrerin im VW Golf wurde ebenfalls schwer verletzt. Der 79-jährige VW Golf Fahrer erlitt ebenso wie der 37-jährige Motorradfahrer leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zu ihrer Versorgung waren zwei Rettungsfahrzeuge sowie ein Notarzt an der Unfallstelle. Die Feuerwehren aus Gemmrigheim und Kirchheim am Neckar waren mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften ausgerückt. Der VW Touran als auch der VW Golf mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Verletzten war die Kreisstraße 1625 gesperrt und der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Da wegen ausgelaufener Betriebsstoffe die Fahrbahn durch die Straßenmeisterei Ludwigsburg noch extra gereinigt werden musste, konnte die Sperrung erst gegen 18.15 Uhr wieder aufgehoben werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 12.000 Euro.

Korntal-Münchingen: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Sein Fahrstil wurde einem 49-jährigen Motorradfahrer am Sonntag kurz nach 18.00 Uhr selbst zum Verhängnis. Auf der Landesstraße 1141, der Westumfahrung Münchingen, war der Motorradfahrer in Fahrtrichtung Stuttgart-Weilimdorf mehreren Zeugen bereits durch sein riskantes Überholen und knappes Einscheren aufgefallen. Nachdem der 49-Jährige den Kreisverkehr kurz nach Münchingen passiert hatte, beschleunigte er seine Yamaha so stark, dass er die Kontrolle verlor und ins Schleudern geriet. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb schwer verletzt im Grünstreifen liegen. Sein Motorrad schleuderte noch weitere etwa 50 Meter in den Acker. Zur Versorgung des Schwerverletzten hatte der Rettungsdienst einen Rettungshubschrauber sowie einen Rettungswagen entsandt. Zu dessen Versorgung sowie zur Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Landesstraße 1141 für eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Der 49-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. An der Yamaha entstand Totalschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

