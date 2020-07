Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg (Kreisstraße 1059): Abbiegeunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Am 10.07.2020 gegen 15:35 Uhr befuhr die 65jährige Lenkerin eines silbernen Pkw VW Golf die K1059 von Rutesheim in Fahrtrichtung Gebersheim und wollte nach links auf einen Feldweg einbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 20jährigen Kraftradfahrer, wodurch es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Durch den Unfall zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu, die Autofahrerin blieb unverletzt. Der Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst, der mit einem Notarzt an der Unfallstelle war, in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden (am Pkw in Höhe von ca. 15.000 Euro, am Kraftrad der Marke Honda in Höhe von ca. 10.000 Euro), sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei war mit 3 Streifen vor Ort. Die K1059 war während der Unfallaufnahme für etwa 2 Stunden gesperrt, es bestand eine örtliche Umleitung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell