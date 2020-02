Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Gaststätteneinbruch

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Montag 23:30 Uhr und Dienstag 06:10 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte in der Marktstraße in Waldenbuch. Um in das Gebäude zu gelangen hebelte der Unbekannte zunächst eine Tür auf. Anschließend begab er sich in das Treppenhaus und hebelte dort eine weitere Tür zur Gaststätte auf. Im Schankraum gelang es dem Einbrecher schließlich einen Geldspielautomaten aufzubrechen und das darin befindliche Bargeld zu entnehmen. Obendrein durchsuchte er die Gaststätte und entwendete eine niedrige dreistellige Bargeldsumme. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500.

