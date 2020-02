Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gärtringen: Kaminbrand; Rutesheim: Einbruch in Wohnhaus; Weil der Stadt: 55-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand, Unfallflucht; Renningen: Unfallflucht

Gärtrigen-Rohrau: Kaminbrand

Die Freiwillige Feuerwehr Gärtringen war am Sonntag gegen 15.50 Uhr in der Straße "Eisenbergle" in Rohrau eingesetzt, nachdem der Bewohner eines Hauses einen Kaminbrand festgestellt hatte. Insgesamt rückten 36 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeuge aus und löschten den Brand. Sachschaden entstand nicht.

Rutesheim: Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag 10.30 Uhr und Sonntag 14.10 Uhr schlug ein noch unbekannter Täter in der Zomerngartenstraße in Rutesheim zu. Der Unbekannte hebelte ein Fenster eines Wohnhauses auf und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Der Einbrecher durchsuchte diverse Möbelstücke. Vermutlich konnte er jedoch nichts Stehlenswertes entdecken und machte sich ohne Diebesgut wieder aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Weil der Stadt-Merklingen: 55-Jähriger in psychischem Ausnahmezustand.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hielt ein 55 Jahre alter Anwohner der Hausener Straße in Merklingen seine Nachbarn in Atem. Über ein geöffnetes Fenster seiner Wohnung beleidigte und bedrohte der Mann seine Nachbarschaft lautstark. Die alarmierte Polizei konnte das Geschrei bereits aus einigen Metern Entfernung feststellen. Als der 55-Jährige die Beamten entdeckte, schrie er diese ebenfalls an. Da er die Polizeibeamten nicht in seine Wohnung lassen wollte, wurden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Weil der Stadt hinzugezogen, die schließlich die Wohnungstür öffneten. Der 55-Jährige, der sich mutmaßlich unter dem Eindruck eines psychischen Ausnahmezustands befand, wurde in Gewahrsam genommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Der Polizeiposten Weil der Stadt wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Weil der Stadt: Unfallflucht

Ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand zwischen Freitag 21.30 Uhr und Samstag 07.30 Uhr in der Poststraße in Weil der Stadt bei einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen eine geparkten VW und hinterließ eine Beschädigung im Bereich der Fahrertür. Ohne sich anschließend um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die den Unfall beobachten konnten.

Renningen: Unfallflucht

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich im Laufe des Samstagvormittags in der Straße "Lauerhalde" in Renningen verübte. Der Unbekannte beschädigte vermutlich beim Ein - oder Ausparken einen VW, der in einer Parklücke stand, und machte sich anschließend davon. Die Fahrerin des VW bemerkte den Sachschaden gegen 12.40 Uhr. Am beschädigten VW fand die Polizei schwarze Lackantragungen. Mutmaßlich dürfte der Unbekannte ein schwarzes Fahrzeug gelenkt haben. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 700 Euro geschätzt.

