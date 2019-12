Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Citroen-Fahrerin überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste eine 19 Jahre alte Fahrzeuglenkerin am Mittwochmittag nach einem Unfall auf der Landesstraße 1208 zwischen Dettenhausen (Landkreis Tübingen) und Waldenbuch vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 11.30 Uhr fuhr die junge Frau in Richtung Waldenbuch, als sie aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abkam. Im weiteren Verlauf überschlug sich der PKW zweimal und kam schlussendlich wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die L 1208 war zunächst voll gesperrt. Gegen 12.50 Uhr waren die Maßnahmen vor Ort beendet.

