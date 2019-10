Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Hildrizhausen; Auffahrunfall in Holzgerlingen

Ludwigsburg (ots)

Hildrizhausen: Pkw in der Hölderlinstraße zerkratzt

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter an einem BMW, der zwischen Freitag 19.00 Uhr und Sonntag 12.30 Uhr in der Hölderlinstraße in Hildrizhausen abgestellt war. Der Wagen stand zur Tatzeit in einer offenstehenden Garage und wurde an der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, in Verbindung zu setzen.

Holzgerlingen: Auffahrunfall

Auf der Kreisstraße 1074 ereignete sich am Sonntag gegen 15.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro entstand. Am Ortsausgang von Holzgerlingen wollte in Richtung Schönaich eine 52-jährige Suzuki-Lenkerin nach links in einen Waldweg einbiegen. Ein nachfolgender 58-Jähriger, der am Steuer eines Mitsubishi saß, erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr trotz eines eingeleiteten Ausweichmanövers auf den Suzuki auf. Durch den Aufprall erlitt die 52-jährige Fahrerin leichte Verletzungen. Ein hinzugerufener Rettungsdienst kümmerte sich anschließend vor Ort um die Frau. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

