POL-LB: Ludwigsburg: Auffahrunfall

Am Samstag gegen 10:10 Uhr befuhr eine 33-jährige Skoda-Fahrerin die Stuttgarter Straße in Richtung Heilbronner Straße. An einer Ampelkreuzung auf Höhe der Friedenskirche übersah sie einen bei Rotlicht verkehrsbedingt wartenden BMW eines 76-Jährigen und fuhr diesem hinten auf. Der BMW wurde durch den Zusammenprall auf einen ebenfalls an der Ampel wartenden VW eines 47-Jährigen geschoben. Die 71-jährige Beifahrerin des BMW erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

