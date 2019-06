Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt; Tamm: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 37 Jahre alter Radfahrer zu, der am Donnerstag gegen 06.25 Uhr in der Alleenstraße in Ludwigsburg in einen Unfall verwickelt wurde. Der Radler befuhr den Radweg entlang der Alleenstraße von der Stuttgarter Straße kommend. Eine 50 Jahre alte BMW-Lenkerin die von der Seestraße in die Alleenstraße abbiegen wollte, übersah den Zweiradfahrer vermutlich und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 37-Jährige stürzte auf die Motorhaube des PKW und schließlich von dort hinunter auf den Fahrradweg. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 belaufen.

Tamm: Feuerwehreinsatz

Rauch drang am Donnerstag kurz nach 10.00 Uhr aus einem Gebäude in der Bietigheimer Straße in Tamm, worauf die Freiwilligen Feuerwehren Asperg und Tamm sowie die Feuerwehr Ludwigsburg mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften ausrückten. Mutmaßlich hatte ein technischer Defekt einen Schwelbrand in einem Computer ausgelöst, der sich im Büro eines Firmengebäudes befindet. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Allerdings dürfte durch die Verrußung des Raumes ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro entstanden sein.

