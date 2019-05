Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Brand in Kleingartenanlage

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04.30 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Böblingen ein Brand in der Kleingartenanlage Arthur-Hecker-Straße gemeldet. Die Feuerwehr Weil im Schönbuch, welche mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 58 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte den Außenbrand an einem Gartenhaus schnell unter Kontrolle bringen. Dennoch entstand laut dem zwischenzeitlich verständigten Gartenbesitzer ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen, die in diesem Bereich Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Telefonnummer 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

