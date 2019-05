Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Löchgau und in Bietigheim-Bissingen; Unbekannter in Ludwigsburg unsittlich unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Löchgau: Auffahrunfall durch Sonnenblendung

Vermutlich weil eine 48 Jahre alte BMW-Lenkerin durch die Sonne geblendet wurde, kam es am Dienstagnachmittag gegen 16:20 Uhr in Löchgau zu einem Auffahrunfall. Die 48-Jährige war auf der Bietigheimer Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als der Verkehr sich an einer Ampel staute. Durch die mutmaßliche Sonnenblendung konnte die BWM-Fahrerin nicht rechtzeitig reagieren und fuhr einer 52 Jahre alte Hyundai-Fahrerin am Ende des Rückstaus auf. Die 52-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall mit 15.000 Euro Sachschaden

Ein 50-jähriger LKW-Fahrer fuhr mit seinem Gespann aus Tieflader und geladenem Bagger am Dienstagabend, gegen 18:00 Uhr, auf der Adolf-Heim-Straße im Ortsteil Bissingen und setzte zurück, weil er eine Einfahrt auf der rechten Seite verpasst hatte. Hierbei übersah er den hinter ihm stehenden 23 Jahre alten VW-Fahrer und schob diesen mit dem Baggerarm einige Meter zurück. Trotz Hupens wurde der junge Mann weitergeschoben bis er schließlich quer zur Fahrbahn stand. Der PKW musste mit Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden, der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Der Tieflader samt Baggerarm wurde nicht beschädigt.

Ludwigsburg-West: Unbekannter zeigt sich unsittlich

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, sucht Zeugen, die am Dienstag gegen 08:10 Uhr in der Daimlerstraße in Ludwigsburg-West einen Mann beobachten konnten, der in obszöner Weise aufgetreten war. Der bislang unbekannte Mann befand sich auf einem Kinderspielplatz und nahm mit geöffneter Hose sexuelle Handlungen an sich vor. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Personen auf dem Spielplatz zugegen. Allerdings wurde eine 21-Jährige, die zu Fuß auf einem angrenzenden Gehweg unterwegs war, auf den Mann aufmerksam und alarmierte umgehend die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis. Der etwa 25 bis 30 Jahre alte Täter hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild und kurze dunkle Haare. Er trug einen Drei-Tage-Bart und war mit einer roten Jacke sowie einer grauen Jeans bekleidet.

