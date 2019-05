Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Sindelfingen (2), in Leonberg und in Magstadt

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen-Maichingen: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Mercedes, der am Montagvormittag in der Goethestraße in Sindelfingen-Maichingen abgestellt war. Auf dem Parkplatz beim Bürgerhaus stieß der Unbekannte zwischen 08:25 und 09:05 Uhr gegen das geparkte Auto. Er richtete an der hinteren Stoßstange einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, zu melden.

Sindelfingen: Pedelec-Fahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Dienstag gegen 07:25 Uhr in Sindelfingen begangen wurde, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, nach Zeugen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 33-Jähriger mit einem Pedelec die Hanns-Martin-Schleyer Straße und wurde dort von einem bislang unbekannten Autofahrer überholt. Nach dem Überholvorgang scherte der Unbekannte vermutlich zu knapp vor dem Radfahrer wieder ein und touchierte das Vorderrad des Zweirades. Durch den Zusammenstoß stürzte der 33-Jährige auf den Asphalt und erlitt leichte Verletzungen. Ohne sich um den Radfahrer zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Böblingen fort. Möglicherweise war er mit einem weißen SUV-Taxi mit Böblinger Zulassung (BB) unterwegs. Der verletzte Mann wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Rad entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

Leonberg: Pkw beschädigt und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Seat, der am Dienstag zwischen 08:25 und 10:05 Uhr in der Straße "Hinterer Zwinger" in Leonberg im Parkhaus "Altstadt" geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.500 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher auf und davon. Während der Unfallaufnahme entdeckten die eingesetzten Beamten weiße Lackantragungen an dem Seat. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, entgegen.

Magstadt: Mercedes angefahren

Einen Sachschaden von rund 4.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag an einem geparkten Mercedes angerichtet. Das Auto stand zwischen 06:15 und 12:30 Uhr in der Kernerstraße in Magstadt vor einem Wohngebäude am Fahrbahnrand. Die komplette Fahrerseite wurde durch den Unbekannten vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon und kümmerte sich nicht um den Schaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031/697-0.

