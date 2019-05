Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Ditzingen; Unfallflucht in Ludwigsburg; Verkehrsunfall auf der B 10 - Gemarkung Korntal-Münchingen

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen-Heimerdingen: Pkw zerkratzt

Einen Sachschaden von rund 3.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Täter an einem VW Golf, der am Samstag zwischen 01:00 und 09:00 Uhr in der Hemminger Straße in Ditzingen-Heimerdingen abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte das Auto ringsherum und machte sich anschließend aus dem Staub. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, bittet Zeugen sich zu melden.

Ludwigsburg-West: Verkehrsunfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Montag gegen 01:40 Uhr in der Kurfürstenstraße in Ludwigsburg-West verübt wurde, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Vorbeifahren einen Mercedes, der am Fahrbahnrand geparkt war. Hierdurch wurde an dem Pkw die linke Fahrzeugseite beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Eine Bewohnerin hörte zur Tatzeit einen lauten Knall. Der Besitzer des Wagens stellte anschließend bei einer Nachschau die Beschädigungen fest.

B 10 / Korntal-Münchingen: Autofahrer gerät ins Schleudern

Mit leichten Verletzungen musste am Montagmorgen ein 38-Jähriger vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 05:15 Uhr auf der Bundesstraße 10 in einen Unfall verwickelt worden war. Der 38 Jahre alte Audi-Lenker hat die Autobahn 81 an der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen verlassen und wollte weiter in Richtung Stuttgart fahren. Als er im Anschluss daran auf die B 10 eingefahren ist, geriet der 38-Jährige vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern. Ein nachfolgender 48-jähriger Sattelzuglenker, der zu diesem Zeitpunkt auf dem rechten Fahrstreifen der zweispurigen Bundesstraße unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß mit dem Audi zusammen. Dieser schleuderte weiter nach links, krachte in die Mittelschutzplanke und blieb dort entgegengesetzt zur Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der 38 Jahre alte Fahrer erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der linke Fahrstreifen bis etwa 06:55 Uhr gesperrt. Darüber hinaus befand sich die Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen mit zwei Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten an der Unfallstelle im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell