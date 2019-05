Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Sindelfingen; 25-Jähriger in Sindelfingen ausgeraubt

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Sprayer unterwegs

Zwischen Dienstag 20:00 Uhr und Mittwoch 08:00 Uhr machte sich ein bislang unbekannter Täter in der Batschkaer Straße in Sindelfingen an einem Wohnhaus zu schaffen. Mit weißer Farbe besprühte der Unbekannte im Bereich der Hausfront die Türen, Fenster und darüber hinaus den Briefkasten sowie den Gehweg. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: 25-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Ein 25-Jähriger wurde am Mittwoch gegen 04:45 Uhr in Sindelfingen mutmaßlich Opfer eines Raubes. Der junge Mann war zu Fuß im Bereich der Hanns-Martin-Schleyer-Straße / Mercedesstraße unterwegs. Dort soll ihn ein bislang unbekannter Täter von hinten umgestoßen und den Geldbeutel aus seiner Hosentasche entwendet haben. Anschließend machte sich der Unbekannte mitsamt dem Geldbeutel aus dem Staub. In der Börse befand sich eine zweistellige Summe Bargeld sowie persönliche Dokumente. Vermutlich ist der männliche Täter arabischer Herkunft. Er ist etwa 180 cm groß und trug zur Tatzeit ein kurzärmliges Oberteil. Der 25-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 07031/13-00 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell