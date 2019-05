Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Gäufelden: Nach Vorfahrtsmissachtung im Fahrzeug eingeschlossen

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch kurz nach 19.00 Uhr befuhr der 68-jährige Lenker eines Suzuki die L1184 von Gäufelden-Nebringen kommend die dortige "Rampe" hinauf und wollte an der Stop-Stelle nach links in Richtung Tailfingen abbiegen. Nachdem er kurz anhielt setzte er seinen Abbiegevorgang fort ohne auf die vorfahrtsberechtigte 45-Jährige zu achten, die mit ihrem Mercedes aus Richtung Öschelbronn auf der K1076 gefahren kam. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Um die leichtverletzte 45-Jährige aus ihrem Mercedes zu bergen musste die verklemmte Fahrzeugtür von der Feuerwehr aufgeschnitten werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Gäufelden war mit vier Fahrzeugen und 25 Wehrleuten, der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug vor Ort. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten musste das Teilstück zwischen den Auffahrtsrampen für ca. eine Stunde gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell