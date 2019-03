Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Autofahrer erfasst Radfahrerin beim Abbiegen

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Peterstraße ist am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr, eine 15-jährige Fahrradfahrerin aus Bottrop verletzt worden. Die Jugendliche war auf dem Gehweg in Richtung Prosperstraße unterwegs - zur gleichen Zeit bog ein 78-jähriger Autofahrer aus Bottrop rechts in eine Häuserdurchfahrt ab. Dabei übersah er offensichtlich die 15-Jährige und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte sie wieder nach Hause. Bei dem Unfall entstand rund 2.000 Euro Sachschaden.

