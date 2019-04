Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Bietigheim-Bissingen; Unfallflucht in Bönnigheim

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Mercedes zerkratzt

Nach einer Sachbeschädigung, die am Sonntag zwischen 08:50 und 13:00 Uhr in der Otto-Hahn-Straße in Bietigheim verübt wurde, sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter zerkratze die komplette Beifahrerseite eines Mercedes, der auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios abgestellt war. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro.

Bönnigheim: Verkehrsunfallflucht

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die am Sonntag gegen 20:40 Uhr in der Burgstraße in Bönnigheim begangen wurde. Eine bislang unbekannte Fahrzeuglenkerin befuhr die Burgstraße in Richtung der Freudentaler Straße. Dort streifte sie beim Vorbeifahren einen Renault, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Durch die Kollision löste sich an dem unbekannten Auto das rechte Außenspiegelgehäuse und blieb an der Unfallstelle liegen. Nach dem Zusammenstoß hatte die Frau kurz angehalten und ist anschließend nach links in die Freudentaler Straße eingebogen, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Zwei aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und gaben an, dass die Fahrerin möglicherweise zwischen 35 und 40 Jahre alt ist. Sie saß vermutlich am Steuer eines silberfarbenen Peugeot 207 mit Ludwigsburger Zulassung (LB).

