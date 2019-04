POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Wir wiegen Ihr WoMo - Kostenlose Aktion der Polizei in Ludwigsburg und Sindelfingen am 13. April

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Wir wiegen Ihr WoMo - Kostenlose Aktion der Polizei in Ludwigsburg und Sindelfingen am 13. April

Der Trend zum Urlaub mit Wohnwagen oder Wohnmobil ist ungebrochen. Und man möchte natürlich auch gerne alles dabei haben, was den Urlaub angenehm macht. Aber Hand aufs Herz: Wissen Sie, was Ihr Wohnmobil oder Ihr Wohnwagen reisefertig wiegt oder wieviel Sie für Ihre Urlaubsreise noch zuladen dürfen? Neben dem richtigen Beladen kommt es vor allem darauf an, die Fahrzeuge nicht zu überladen, um böse Überraschungen während der Fahrt oder bei Kontrollen zu vermeiden.

Die Verteilung der Ladung im Wohnmobil oder im Wohnwagen ist extrem wichtig und nimmt Einfluss auf die Fahrstabilität. Das Zuladungsgewicht, darunter fallen auch das Gewicht sämtlicher Mitfahrer sowie nachträgliche Einbauten, sollte stets beachtet werden.

Rund um das Thema "sicheres Reisen", dazu gehört auch das richtige Verhalten auf Rastanlagen und Autobahnparkplätzen, bietet das Polizeipräsidium Ludwigsburg zu Beginn der Camping-Saison eine Präventions-Aktion an. Sie können sich informieren und darüber hinaus Ihr reisefertiges Wohnmobil oder ihr Wohnwagengespann überprüfen und auf einer mobilen Waage wiegen lassen.

Die Gelegenheit dazu bietet sich am Samstag, 13.04.2019

zwischen 08:00 und 11:00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Ludwigsburg auf dem Parkplatz "Bärenwiese-Ost"

oder

zwischen 13:00 und 16:00 Uhr in der Hohenzollernstraße in Sindelfingen auf dem Freibad-Parkplatz.

