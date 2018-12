POL-UN: Selm - Diebstahl aus einer Garage - Täter entwendeten Baumaterialien

Selm (ots) - Zwischen Freitag (07.12.2018) 15:30 Uhr, und Samstag (08.12.2018) 09:00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter auf unbekannte Art und Weise in eine Garage in der Straße Auf dem Südfeld in Selm Bork ein. In der Garage waren Baumaterialien eines gemeinnützigen Vereins gelagert. Der Wert der gestohlenen Güter beläuft sich auf etwa 540 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02389- 921 3420 oder 02389- 0 entgegen.

