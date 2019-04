Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Pkw aufgebrochen

Auf eine Tasche hatte ein Dieb am Donnerstagnachmittag ein Auge geworfen, als er sich an einem Mercedes zu schaffen machte, der in der Wolboldstraße stand. Um an das Diebesgut zu gelangen, schlug der Täter zwischen 15:45 und 16:15 Uhr die vordere Seitenscheibe der Beifahrertür ein und griff sich die im Innenraum liegende Beute. Die Tasche enthielt Bekleidung sowie persönliche Gegenstände im Wert von etwa 100 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031/697-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell