Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Espelkamperin kommt von Straße ab

Espelkamp (ots)

Am Sonntagmorgen ist eine Frau aus Espelkamp mit einem PKW von einer Straße abgekommen und verunfallt. Dabei erlitt sie Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 6.20 Uhr war die 18-Jährige in einem Toyota auf der Bremer Straße (B 239) in Richtung Alt-Espelkamp unterwegs. Ersten polizeilichen Ermittlungsergebnissen zufolge kam die Frau in Höhe der Einmündung zur Straße "Am Waldbach" nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen und zwei Bäumen. Dadurch schleuderte der Wagen zurück auf die Fahrbahn und kam in einem Graben zum Stehen. Bei Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich zwei Ersthelfer um die Frau. Anschließend wurde die Esperkamperin mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Lübbecke gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verließ. Der Toyota wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 15.000 Euro.

