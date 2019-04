Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L 1110/Sachsenheim: Autofahrt endet an Baum

Ludwigsburg (ots)

Schwerste Verletzungen erlitt ein 22-Jähriger, der am Donnerstag gegen 09:20 Uhr auf der Landesstraße 1110 in einen Unfall verwickelt war. Zwischen Güglingen und Ochsenbach verlor der junge Mann aus noch ungeklärter Ursache zu Beginn einer scharfen Linkskurve die Kontrolle über seinen Mazda und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte das Auto frontal gegen einen Baum und der 22-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwilligen Feuerwehren Güglingen und Sachsenheim, die mit insgesamt 30 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen ausrückten, befreiten den Fahrer. Dieser erlitt schwerste Verletzungen und wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mazda, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Landesstraße bis 12:25 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell