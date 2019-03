POL-LB: Ditzingen: Verkehrsunfallflucht; Gerlingen: Sachbeschädigung durch Graffiti; Polizeirevier Ditzingen: Widerstand nach Verkehrskontrolle

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ditzingen: Verkehrsunfallflucht

Das Polizeirevier Ditzingen, Telefon 07156/4352-0, sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Mittwoch 19:00 Uhr und Donnerstag 13:20 Uhr in der Breslauer Straße in Ditzingen ereignet hat. Vermutlich ein bislang unbekannter Fahrradfahrer streifte beim Vorbeifahren einen Mercedes, der dort am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich um den Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort.

Gerlingen: Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Mittwoch zwischen 12:40 Uhr und 13:00 Uhr trieben bislang unbekannte Täter in einer Tiefgarage am Rathausplatz in Gerlingen ihr Unwesen. Sie schmierten mit hellblauer Farbe Ortsnamen und die dazugehörige Postleitzahl an die Wand des Aufgangs zur Jahnhalle. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Bei den Tätern könnte es sich um drei männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren handeln, die beim Betreten der Tiefgarage gesehen worden waren. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156/9449-0, in Verbindung zu setzen.

Polizeirevier Ditzingen: Widerstand nach Verkehrskontrolle

Da ihnen ein Gurtverstoß aufgefallen war, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Ditzingen am Donnerstag gegen 14:45 Uhr in Korntal einen Mercedes mit drei Fahrzeuginsassen im Alter von 18 bis 22 Jahren. Als die Beamten bei der Kontrolle Marihuana-Geruch feststellten und das Fahrzeug daraufhin durchsuchten, entzog sich der 22-jährige Fahrer der Kontrolle und rannte zur seiner wenige Meter entfernten Wohnung. Daraufhin kam dessen 51 Jahre alter Vater an den Kontrollort und begann die Beamten zu beleidigen und ihnen Schläge anzudrohen. Wie sein Sohn widersetzte er sich den Beamten und weigerte sich seine Personalien anzugeben. Als er sich schließlich eine kurze Gerüststange griff und damit augenscheinlich auf die Polizisten losgehen wollte, musste er überwältigt und mit einer Handschließe gefesselt werden. Eine Polizist wurde dabei leicht verletzt.

