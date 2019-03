Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ehningen: 29-Jähriger geht auf Mutter los und endet in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Böblingen und der Kriminalpolizeidirektion sowie die Polizeihundeführer des Polizeipräsidiums Ludwigsburg befanden sich am Donnerstagabend in Ehningen im Einsatz. Ein 29 Jahre alter Mann geriet mit seiner Mutter, mit der er gemeinsam am südöstlichen Rand von Ehningen wohnt, zuhause in einen Streit über die Autoschlüssel. Im weiteren Verlauf verlor der Sohn wohl die Beherrschung und reagierte extrem aggressiv. Als er versucht haben soll, seiner Mutter die Schlüssel wegzunehmen, ergriff die 64-Jährige die Flucht. Dabei soll sie der Sohn gegen eine Wand geschleudert und gewürgt haben. Der Frau gelang es schließlich, sich zur Wehr zu setzen und zu einem Nachbarn zu fliehen. Dieser alarmierte gegen 20.30 Uhr die Polizei. Während die eingetroffenen Beamten vor Ort nach dem 29-Jährigen suchten, ging gegen 20.45 Uhr ein weiterer Notruf bei der Polizei ein. Danach sollte in einem Imbiss nur wenige hundert Meter vom Tatort entfernt, ein etwa 30 Jahre alter Mann den Wirt mit einer Schusswaffe bedroht haben. Zwei Polizeibeamte stellten den 29-jährigen Tatverdächtigen kurz danach in dem Lokal fest. Eine Schusswaffe und ein Messer lagen in Griffweite auf einem Tisch. Die Beamten zogen hierauf zur Eigensicherung ihre Dienstwaffen und forderten den Mann auf, sich auf den Boden zu legen. Doch er reagierte auch auf mehrmaliges Ansprechen nicht. Schließlich setzte einer der beiden Polizisten das dienstliche Pfefferspray gegen den 29-Jährigen ein und trat die beiden Waffen vom Tisch herunter. Als die Beamten nun versuchten den Mann vorläufig festzunehmen, wehrte er sich heftig, so dass es nur mit hohem Kraftaufwand gelang, dem 29-Jährigen die Handschließen anzulegen. Im weiteren Verlauf wurde er zum Polizeirevier Böblingen gebracht. Die Waffe, bei der es sich vermutlich um eine nicht funktionsfähige Dekorationswaffe handelt, und das Messer wurden beschlagnahmt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der deutsche Tatverdächtige am Freitag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen Körperverletzung, Bedrohung, Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erließ. Der Richter setze den Haftbefehl in Vollzug und wies den 29-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell