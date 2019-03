Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Drei Leichtverletzte durch Auffahrunfall; Nufringen: Unfallflucht auf der Autobahn - Zeugen werden gesucht; Sindelfingen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Drei Leichtverletzte durch Auffahrunfall

Drei Leichtverletzte und 23.000 Euro Sachschaden forderte ein Auffahrunfall, der sich am Donnerstag gegen 13:52 Uhr auf der BAB 8, auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Leonberg-Ost ereignete. Ein 24-jähriger Ford-Fahrer und ein 35-jähriger Alfa-Romeo-Lenker befuhren den linken Fahrstreifen und verkehrsbedingt stark abbremsen. Ein nachfolgender 40-Jähriger konnte vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit seinen VW nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Alfa-Romeo auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den vor ihm fahrenden Ford geschoben. Alle drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Nufringen: Unfallflucht auf der Autobahn - Zeugen werden gesucht

Die Verkehrspolizeidirektion, Tel.: 0711/6869-0, sucht Zeugen, die am Donnerstagmittag gegen 14:20 Uhr einen Verkehrsunfall auf der BAB 81, Fahrtrichtung Singen, kurz vor dem Rasthof Schönbuch beobachtet haben. Ein 19-jähriger Opel-Fahrer überholte einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden noch unbekannten Sattelzug, als dieser aus bisher unbekannter Ursache auf den linken Fahrstreifen wechselte. Der Opel-Lenker wich daraufhin nach links aus und streifte die Mittelleitplanke. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Sattelzug-Fahrer seine Fahrt fort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.800 Euro.

Sindelfingen: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstagabend gegen 18:10 Uhr ereignete sich auf der L1183 in Sindelfingen ein Verkehrsunfall. Eine 78-Jährige fuhr mit einem Ford an der Ausfahrt Sindelfingen Ost von der BAB 81 ab und wollte an der Einmündung links auf die L1183 Richtung Böblingen abbiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Fiat einer 43-Jährigen, die aus Richtung Böblingen kommend auf der Landesstraße fuhr. Bei dem Unfall wurde die Fiat-Lenkerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

