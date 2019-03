Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Einbruch in Wohnhaus; Vaihingen an der Enz: Einbruch in Imbiss

Ludwigsburg (ots)

Sersheim: Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter schlug am Donnerstagabend im Dürer-Ring in Sersheim zu. Zwischen 18.15 Uhr und 21.30 Uhr machte sich ein Einbrecher an ein Wohnhaus heran und schlug eine Balkontür am Gebäude ein. So konnte er sich Zutritt ins Innere verschaffen. Der Unbekannte durchsuchte alle Stockwerke des Hauses und stahl Schmuck in vierstelligem Wert. Er hinterließ einen Sachschaden, der auf etwa 300 Euro geschätzt wurde. Der Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich zu melden.

Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Einbruch in Imbiss

Mit brachialer Gewalt gingen noch unbekannte Täter vor, die zwischen Mittwoch 13.00 Uhr und Donnerstag 11.30 Uhr in eine Imbiss-Gaststätte in der Erich-Blum-Straße in Enzweihingen einbrachen. Um in die Gaststätte zu gelangen, rissen sie das Schutzgitter, das vor einem Fenster angebracht war, teilweise aus den Verankerungen und bogen es dann nach oben. Anschließend schlugen sie die Fensterscheibe ein und kletterten ins Innere. Aus dem Schankraum stahlen die Einbrecher vier Liter-Flaschen eines Erfrischungsgetränks sowie zwei ältere Laptops. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf etwas mehr als 100 Euro. Der angerichtete Sachschaden wurde auf rund 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell