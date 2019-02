Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Vorfahrtsunfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 21.00 Uhr im Kreuzungsbereich der Solitudeallee und der Zuffenhauser Straße in Korntal ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Eine 42 Jahre alte VW-Fahrerin befuhr die Solitudeallee in Richtung Stuttgart-Neuwirtshaus. Bei der Kreuzung der Solitudeallee und der Zuffenhauser Straße handelt es sich um eine ampelgeregelte, abknickende Vorfahrtsstraße, der die 42-Jährige folgen wollte. Vermutlich musste sie jedoch zunächst abbremsen, da ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer vom untergeordneten Teil der Zuffenhauser Straße, aus Richtung Schulen kommend, in die Kreuzung einfuhr und ihr mutmaßlich die Vorfahrt nahm. Diesem Fahrzeug folgte ein 18 Jahre alter Honda-Lenker. Schließlich stießen der Honda-Fahrer und die VW-Lenkerin zusammen. Der Honda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 8.500 Euro geschätzt. Als die Polizei eintraf, stellten die Beamten fest, dass die Ampelanlage außer Betrieb war. Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, sucht nun insbesondere den noch unbekannten PKW-Lenker, der dem Honda vorausfuhr. Es soll sich um einen dunklen Opel, möglicherweise Typ Corsa handeln. Darüber hinaus bittet die Polizei Verkehrsteilnehmer, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell