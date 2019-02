Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Diesel aus Lkw entwendet; Sindelfingen: Diebe entwenden 600 Kilogramm schwere Baumaschine

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Diesel aus Lkw entwendet

Zwischen Montag 16:30 Uhr und Dienstag 06:20 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in Böblingen aus einem Lkw von einer Baufirma etwa 200 Liter Diesel. Der LKW einer Baufirma parkte zu dieser Zeit entlang der Herrenberger Straße. Der Unbekannte öffnete gewaltsam den zugeschlossenen Tankdeckel und schlauchte dann den Kraftstoff ab. Der entwendete Kraftstoff hat einen Wert von etwa 270 Euro. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07031/13-2500 zu melden.

Sindelfingen: Diebe entwenden 600 Kilogramm schwere Baumaschine

Auf eine Rüttelplatte und drei Schaufeln hatten es bislang unbekannte Täter abgesehen, die zwischen Montag 16:40 Uhr und Dienstag 07:45 Uhr eine Baustelle in der Böblinger Straße in Sindelfingen heimsuchten. Die 600 Kilogramm schwere Rüttelplatte wurde mutmaßlich mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

