POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Schwieberdingen; Auffahrunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Gerlingen

Schwieberdingen: Auto gestreift und abgehauen

Ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, der zwischen Sonntag 10:00 Uhr und Dienstag 09:00 Uhr in der Stiegelstraße in Schwieberdingen einen geparkten Fiat streifte. Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug und machte sich anschließend aus dem Staub. Die Spuren am Fiat deuten darauf hin, dass es sich bei dem Verursacher möglicherweise um einen Fahrrad- oder Motorradfahrer handeln könnte.

BAB 81 / Gerlingen: Auffahrunfall im Engelbergtunnel

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Dienstag eine 55 Jahre alte Frau in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 08:35 Uhr auf der BAB 81 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Von Heilbronn kommend in Richtung Stuttgart musste ein 53-jähriger Sattelzuglenker aufgrund einer Staubildung auf dem rechten der insgesamt drei Fahrstreifen im Engelbergtunnel abbremsen. Die nachfolgende 55-jährige Audi-Lenkerin erkannte dies mutmaßlich zu spät und fuhr auf den Sattelauflieger auf, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Audi entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Der entstandene Sachschaden am Sattelauflieger ist derzeit nicht bekannt. An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren Leonberg und Gerlingen mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 18 Wehrleuten eingesetzt. Darüber hinaus befanden sich zur Absicherung der Unfallstelle und zur Fahrbahnreinigung Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Ludwigsburg vor Ort. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war der rechte sowie mittlere Fahrstreifen bis etwa 10:15 Uhr gesperrt. Es bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern.

