Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Baumaschinen gestohlen; Marbach am Neckar: Sommerräder gestohlen - wieder Lichtschrankensensor manipuliert

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Baumaschinen gestohlen

Zwischen Montag 18.00 Uhr und Dienstag 07.00 Uhr hatte es ein noch unbekannter Täter in der Tügelstraße in Ludwigsburg auf Baumaschinen abgesehen. Um an die Beute heran zu kommen, schlug der Dieb zunächst eine Scheibe der Fahrerkabine eines Pritschen-LKW ein. Anschließend gelangte er in Innere und stahl diverse Baumaschinen, die auf der Rückbank lagen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 1.200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

Marbach am Neckar: Sommerräder gestohlen - wieder Lichtschrankensensor manipuliert

Im Gothaweg in Marbach am Neckar trieben am Montag zwischen 06.30 Uhr und 07.00 Uhr noch unbekannte Diebe ihr Unwesen. Mutmaßlich manipulierte die Täter zunächst das automatische Garagentor einer Tiefgarage, indem sie den Lichtschrankensensor des Tores mit Farbe überstrichen. Dies hatte zur Folge, dass das Tor nicht mehr korrekt schloss und die Täter vermutlich relativ problemlos in die Garage gelangten. Auf einem der Stellplätze lagerten vier Kompletträder, es handelt sich um Sommerreifen auf AMG-Alu-Felgen. Diese ließen die Unbekannten mitgehen. Der Wert der Beute dürfte sich auf etwa 1.800 Euro belaufen. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Seit Jahresbeginn registrierte das Polizeipräsidium Ludwigsburg im Landkreis Ludwigsburg bereits mehrere ähnlich gelagerte Fälle. Es kam bereits zu vier weiteren Diebstählen von Kompletträdern in Ludwigsburg-Hoheneck (1) und Freiberg am Neckar (3). An sechs weiteren Tatorten, davon einer in Freiberg am Neckar, einer in Markgröningen sowie zwei in Marbach am Neckar und zwei in Remseck am Neckar, wurde die Manipulation des Lichtschrankensensors der Tiefgarage entdeckt, bevor die Täter zuschlugen und Diebstähle begingen.

Die Polizei rät: Warten Sie nach Verlassen der Tiefgarage stets bis sich das Garagentor wieder geschlossen hat, bevor Sie ihre Fahrt fortsetzen.

