POL-LB: Aidlingen: Trunkenheit im Straßenverkehr

Ludwigsburg (ots)

Ein 50-jähriger Mann war am Montag gegen 22:15 Uhr mit einem Opel auf der K 1063 von Aidlingen kommend in Richtung Grafenau unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, stürtzte zwei Meter in die Tiefe und überschlug sich. Anschließend fuhr der Mann über eine Wiese und einen Feldweg davon und stellte seinen stark beschädigten Opel an der Kläranlage ab. Dort konnte er von der Polizei festgestellt und einem Alkoholtest unterzogen werden. Das Ergebnis erhärtete den Verdacht auf Alkoholeinwirkung und der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

