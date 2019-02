Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Versuchter Einbruch in Handyladen; A8

Leonberg: Auffahrunfall fordert 20.000 Euro Schaden; A8

Rutesheim: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Renningen: versuchter Einbruch in Handyladen

Am Dienstagmorgen gegen 04:00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter in einen Handyladen in Renningen einzubrechen. Der Unbekannte warf die Fensterscheibe mit einem Pflasterstein ein, griff ins Innere und öffnete das Fenster. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der Täter den Laden jedoch nicht. Ob er bei seinem Vorhaben gestört wurde, ist bislang noch unklar. Entwendet wurde nichts. Am Fenster und an der Einrichtung entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Renningen, Tel.: 07159/8045-0, zu melden.

A8 / Leonberg: Auffahrunfall fordert 20.000 Euro Schaden

Ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 07:10 Uhr auf der A 8, auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Leonberg-Ost. Ein 48-jähriger VW-Fahrer fuhr auf dem vierten von vier Fahrstreifen in Richtung Stuttgart und musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Sein 56-jähriger Hintermann, der in einem Mercedes saß, bremste ebenfalls, konnte jedoch vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nicht mehr rechtzeitig anhalten. Beide Fahrzeuge waren durch den Verkehrsunfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Zeitweise kam es zu einem Rückstau von etwa 4km.

A8 / Rutesheim: Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Ein 51-jähriger Skoda-Lenker war am Dienstagmorgen gegen 07:07 Uhr auf der A 8 von Karlsruhe in Richtung München unterwegs. Auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West musste er aufgrund des stockenden Verkehrs stark abbremsen. Eine nachfolgende 30-jährige BMW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Der 51-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

