Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 08:00 Uhr, fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Fiat Punto aus einer Grundstücksausfahrt nach rechts auf die Zeißstraße ein und übersah hierbei einen 43-jährigen Fußgänger, welcher in diesem Moment, ohne auf den Verkehr zu achten, die Fahrbahn überquerte. Der Fußgänger wurde vom Pkw erfasst und durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er musste vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankennhaus verbracht werden. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

