POL-LB: Leonberg: Unfallflucht; Rutesheim: Unfall mit zwei leicht verletzten Personen und Mini macht sich selbstständig

Leonberg: Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Leonberg gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Freitag zwischen 11.20 Uhr und 12.00 Uhr in der Römerstraße einen PKW touchierte und sich dann aus dem Staub machte. Der Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts. Der Unbekannte stieß gegen die Front eines geparkten VW. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich unter Tel. 07152/605-0 bei der Polizei.

Rutesheim : Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitagmorgen, gegen 09.40 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 1180 zwischen Rutesheim und Perouse ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro entstand. Eine 43 Jahre alte Peugeot-Lenkerin musste an der Ampel auf Höhe der Autobahnanschlussstelle Rutesheim, Auffahrt in Richtung Stuttgart, bei "rot" anhalten. Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit erkannte dies eine nachfolgende 53-jährige Opel-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Peugeot nach rechts und drehte sich um seine eigene Achse. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen.

Rutesheim: Mini macht sich selbstständig

Vermutlich weil die Handbremse nicht angezogen war, machte sich ein Mini am Freitag kurz nach 11.00 Uhr in der Margarete-Steiff-Straße in Rutesheim selbstständig. Der Fahrer parkte seinen Wagen auf dem Gelände einer Tankstelle und machte sich dann auf den Weg zum Tankstellenshop. Währenddessen rollte der Mini rückwärts über das Gelände auf die Straße, überquerte einen Gehweg, durchbrach eine Hecke und wurde dann von einem geparkten Ferrari aufgehalten. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf knapp 9.000 Euro belaufen.

