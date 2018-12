POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Wohnungsbrand

Ludwigsburg (ots) - Aus bisher noch unbekannter Ursache kam es am Mittwoch gegen 05.00 Uhr in der Goethestraße in Dagersheim zu einem Wohnungsbrand in einem sechsstöckigen Mehrfamilienhaus, in dem rund 40 Personen gemeldet sind. Der Brand brach in einer der Wohnungen im obersten Stockwerk aus. Die betreffenden Räume werden von einer 34-jährigen Frau und einem 41 Jahre alten Mann bewohnt. Der 41-Jährige musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden zunächst in einem nahegelegenen Kindergarten untergebracht. Gegen 05.45 Uhr hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht. Nachdem alle feuerwehrlichen Maßnahmen vor Ort beendet waren, konnten alle Bewohner, bis auf die 34-Jährige und den 41-Jährigen, das Mehrfamilienhaus wieder betreten. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist nahezu vollständig ausgebrannt und derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf eine sechsstellige Summe belaufen. Insgesamt befanden sich 90 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Böblingen und umliegender Wehren mit 13 Fahrzeugen vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell