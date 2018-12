POL-LB: Einbruch in Erdmannhausen

Ludwigsburg (ots) - Erdmannhausen: Einbruch in Jugendhaus

Noch ungeklärt sind die Auswirkungen eines Einbruchs in das Jugendhaus im Herdweg in der Nacht zum Mittwoch. Um sich Zutritt zu verschaffen, hatten bislang unbekannte Täter ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt. Im Inneren der Räume machten sie sich an einem Computer und diversen Türen zu schaffen. Auf diese Weise gelang es ihnen in einen Werkstattraum vorzudringen. Ob die Einbrecher überhaupt Beute gemacht haben, steht aktuell noch nicht fest. Auch die Höhe des angerichteten Sachschadens konnte noch nicht angegeben werden. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell