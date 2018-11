POL-LB: Herrenberg: Auseinandersetzung in Gaststätte

Ludwigsburg (ots) - Mit einem aggressiven Zeitgenossen hatten es in der Nacht zum Sonntag Besucher einer Gaststätte in der Stuttgarter Straße und Beamte des Polizeireviers Herrenberg zu tun. Ein 30-Jähriger hatte anwesende Frauen belästigt und war daher gegen 02:20 Uhr aus dem Lokal gewiesen worden. Nachdem er in diesem Zusammenhang bereits zu einer Rangelei vor der Gaststätte gekommen war, kehrte der 30-Jährige mit mehreren Bekannten kurze Zeit später zurück und schlug im Schankraum um sich. Dabei wurden der Wirt und mehrere anwesende Gäste leicht verletzt. Polizeibeamte nahmen den angetrunkenen 30-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn mit einer Handschließe gefesselt zum Polizeirevier. Dort beruhigte sich der Tatverdächtige schnell und konnte wieder entlassen werden.

